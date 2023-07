Jo Squillo nella bufera: "Elodie? Ha successo perché...". La frase choc

17 luglio 2023 a

"Siamo donne, oltre le gambe c'è di più", canta Jo Squillo insieme a Sabrina Salerno. Oggi, però, l'attivista è finita nell'occhio del ciclone per una dichiarazione rilasciata nel corso di un'intervista su Elodie, la nuova stella del pop italiano. Il motivo? Una frase pungente che, considerando le cause che la cantautrice ha sempre sposato, risulta, per molti utenti social, stridente e poco adeguata.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Jo Squillo ha parlato nostalgicamente dei vecchi tempi e ha affrontato il tema dei cambiamenti che l'industria discografica ha subito nel tempo. Ospitate, cachet da capogiro e richieste da ogni parte d'Europa, stando a quanto racconta la cantante, non esistono più. "Essere artista dopo i 40 anni è parecchio complicato, tranne che per Orietta Berti e Iva Zanicchi. Le donne devono valere anche per il loro aspetto", ha confessato senza tanti peli sulla lingua l'attivista. Un aspetto, secondo Jo Squillo, non è mai cambiato, ed è la necessità di apparire.

Poi, però, il discorso ha preso una piega sbagliata. "Devi sempre far vedere, mostrare: questo agli uomini non è richiesto. La maggior parte delle acquirenti di musica sono donne e comperano la musica degli uomini", ha detto l'attivista, ricordando sempre i principi del femminismo per cui si batte da sempre. Quando le è stato chiesto che cosa pensasse di Elodie, uno dei talenti più a fuoco in Italia, Jo Squillo non si è lasciata sfuggire una frecciata, diretta all'artista 33enne stessa. "Elodie se non fosse così bella avrebbe meno successo?": questa la domanda che ha scatenato la reazione dell'attivista. "Ne sono certa", ha risposto la cantante senza dubbio alcuno.

La frase pronunciata da Jo Squillo ha fatto il giro del web. Sui social network molti le hanno puntato il dito contro. "L'invidia logora chi ce l'ha. Lei, negli anni Ottanta, puntava tutto sul cervello? L'aspetto fisico era una variabile secondaria?" o "Io ritengo che Elodie abbia una voce pazzesca e questo le permette di cantare canzoni difficili dal punto di vista melodico. Questo è il suo principale pregio. La sua indiscutibile bellezza può averla aiutata ma solo all’inizio" si legge in rete.