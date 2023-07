La Rai cancella il programma di Filippo Facci: "L'ad Roberto Sergio ha deciso"

17 luglio 2023 a

La Rai ha deciso, il programma di Filippo Facci non si farà. Almeno per il momento. Sull'onda della polemica per un passaggio di un articolo dedicato all'indagine a carico del figlio di Ignazio La Russa per violenza sessuale, viale Mazzini ha deciso per la cancellazione de "I Facci vostri", la striscia quotidiana di 5 minuti che da settembre avrebbe dovuto precedere il Tg2 dell’una condotta dal giornalista di Libero. A scriverlo è il Corriere della sera: "Oggi l’amministratore delegato Roberto Sergio, che si è preso qualche giorno per valutare le polemiche (...) annuncerà che la prevista collaborazione non avrà seguito". Ancor prima della firma del contratto.

Il quotidiano di via Solferino spiega che Sergio aveva già deciso "un minuto dopo aver letto le frasi di Facci" ma si è preso tempo per questioni di metodo e valutare il tutto a freddo. Tuttavia "da qualche parte si sostiene che Facci potrebbe rientrare in palinsesto, magari più avanti, con un programma diverso, a tema, magari registrato", ipotizza il Corriere secondo cui la striscia quotidiana in diretta è la "meno adatta a contenere eventuali eccessi". Intanto si entra nelle settimane decisive per la definizione del contratto di servizio, ma ci sono ancora nomine da decidere. Il cda del 25 luglio potrebbe essere quello buono per i nuovi vicedirettori delle testate giornalistiche e delle direzioni di genere "che, per la prima volta, sono stati azzerati da un ordine di servizio dell’ad. Un avvicendamento che sta creando forti tensioni all’interno dell’azienda dove gli equilibri politici sono stati ribaltati dai nuovi vertici".

Sul lato dei palinsesti, c'è da coprire la casella del martedì sera di Rai3 dopo il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset. Ci sono analisi di mercato in corso su personaggi interni ed esterni all'azienda. Tra questi ultimi sarebbe già fuori dai giochi Michele Santoro, "la cui posizione sulla guerra in Ucraina viene considerata difficile da ospitare in Rai", si legge nel retroscena. Potrebbe spuntarla una risorsa interna alla Rai, magari donna.