Italia loves Romagna, Elodie fa scena muta: nel momento clou cala il gelo sul palco

Quarantanovemila presenze, 50 canzoni live, oltre un milione e 800 mila euro raccolti. Questi i numeri di 'Italia loves Romagna', il concerto-evento organizzato per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione che ha acceso l'Arena di Campovolo a Reggio Emilia. La serata, condotta da Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani, è stata animata da molti celebri artisti. Tra questi, Elodie, una star dell'attuale pop italiano. La cantante, chiamata a chiudere il concerto insieme a Gianni Morandi e Fiorella Mannoia, però, ha dovuto fare i conti con un imprevisto rovinoso: ormai in scena, è stata costretta a improvvisare una canzone che non conosceva. Sul palcoscenico è calato il gelo.

Grande figuraccia per Elodie sul palco di 'Italia loves romagna', il mega-concerto nato per supportare con una raccolta fondi le popolazioni colpite dalla terribile alluvione. Grande protagonista dell'evento di beneficenza trasmesso in diretta su Rai 1, la cantante, che ormai svetta nelle classifiche musicali italiane, è stata scelta per concludere l'evento insieme a due artisti apprezzatissimi, Gianni Morandi e Fiorella Mannoia. I tre hanno cantato un bellissimo brano di Lucio Dalla, 'Vita', scaldati dal calore del pubblico.

non c’è una cosa di questo video che non mi faccia ridere #ItaliaLovesRomagna pic.twitter.com/GTI8OJgnwm — (@emma_sticazzi) June 24, 2023

L'esibizione, tuttavia, dopo aver fatto il pieno di applausi, non è terminata come previsto. Gianni Morandi, probabilmente per omaggiare gli spettatori e la sua terra, ha concesso un brano in più. Il cantante ha intonato "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", coinvolgendo, con tanto di abbracci, le due colleghe presenti. Se Fiorella Mannoia non si è fatta trovare impreparata, Elodie è rimasta evidentemente spiazzata. La sua espressione facciale, infatti, ha tradito anche il tentativo di mascherare la gaffe. La 33enne è apparsa a disagio e ha lasciato intuire che non conoscesse le parole della canzone.

L'esilarante scena è subito diventata virale. Molti sono stati gli utenti che hanno condiviso il video e commentato in modo divertente la reazione di Elodie: "La sua voglia di scappare era percepibile pure da casa" o "Lei ignara di una canzone iconica e Mannoia che la regge per il braccio".