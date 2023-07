Agorà, Cassese bastona i magistrati e promuove la riforma di Nordio

10 luglio 2023 a

Sabino Cassese, noto costituzionalista, è stato ospite della puntata del 10 luglio di Agorà Estate, il programma di Rai3 condotto da Lorenzo Lo Basso e si è espresso sulla querelle tra governo e magistratura in merito alla riforma della giustizia, con una serie di punture nei confronti delle toghe e un attacco sulla lentezza dei processi: “Se ci sono centinaia di magistrati che non fanno i magistrati la giustizia funziona male, la giustizia è un servizio per il pubblico e per la collettività e deve dare la percezione di essere indipendente, deve essere più silenziosa e meno combattente, deve esprimere opinioni non manifestare o parteggiare per una o l’altra parte”.

“Ho letto - dice ancora Cassese sul ddl Nordio - e apprezzato la proposta di riforma della giustizia del Ministro Carlo Nordio, ritengo che sia un inizio. Le riforme non si fanno contro qualcuno, si fanno per dare una giustizia sollecita ai cittadini, non è possibile chiamare giustizia qualcosa che arriva con cinque o 10 anni di ritardo”. Parole che vanno contro quanto dice l’Anm.