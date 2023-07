Mediaset, la replica di Belen dopo l'addio a Le Iene: perché sono andata via

05 luglio 2023 a

Mediaset ha svelato alla stampa i palinsesti 2023/2024. A Cologno Monzese erano presenti i dirigenti e i volti di punta dell’informazione, Al centro della scena Pier Silvio Berlusconi. Tra le tante novità, è arrivato uno stop netto per Belen Rodriguez, fino a poco tempo fa alla conduzione de Le Iene, il programma di inchiesta giornalistica di Italia 1. Al suo posto arriverà Veronica Gentili, giornalista già nota al pubblico grazie al talk-show di La7 Controcorrente. A poche ore dall'annuncio della pianificazione della stagione ventura, proprio l'argentina ha pubblicato un post sibillino sul suo profilo Instagram.

Enigmatica quanto basta, Belen ha caricato sul suo profilo social un video che la riprende in movimento in una piscina. A non passare inosservato, però, è stato il commento a corredo del filmato. "Abituata alla tempesta, ballo insieme a lei", ha scritto la showgirl a poche ore dalla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024. Possibile che la conduttrice, non più al timone de Le Iene, abbia voluto commentare la notizia e lanciare una frecciata ai responsabili?

Gli utenti, dispiaciuti, hanno commentato subito il ribaltone che sta interessando molti programmi tv. "Mi dispiace tanto perché per me eri uno dei volti Mediaset. Che sta succedendo? Sei talmente brava che ti rivedremo in progetti ancora più belli" o "Ciao Belen, ci mancherai tanto. Ci saranno altre opportunità, magari migliori", si legge in risposta al post dell'argentina. Proprio Belen ha fatto chiarezza. La conduttrice ha affermato di avere già altri impegni: "Nuovi progetti ce li ho già". A chi le ha chiesto invece la causa di questo stop improvviso, la showgirl ha risposto netta: "Io me ne sono andata".