Morgan, post infuocato contro Amadeus e Fiorello: "Solo soldi e potere"

04 luglio 2023 a

a

a

Un botta e risposta di fuoco tra i due mattatori di VivaRai2, Fiorello e Biggio, e il cantautore Morgan. A causare questo scontro sono state le dichiarazioni pubblicate del cantante sul Festival di Sanremo. Nel corso della serata dell'inaugurazione della stagione estiva al MAXXI, durante il dialogo con Vittorio Sgarbi di cui tanto si è detto nelle ultime ore, Morgan si era schierato contro l'operato di Amadeus come direttore artistico della kermesse. "Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque", aveva affermato Morgan. Le frasi pronunciate dal cantautore erano finite nel mirino di Amadeus che, attraverso un post sibiliino, aveva scritto sul suo profilo Instagram: "In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare".

Sono stati poi Fiorello e Biggio a mettere i puntini sulle i e a specificare che il direttore artistico di Sanremo si stesse riferendo allo scambio di battute tra Morgan e Sgarbi che ha fatto il giro del web. "Avete ragione Sgarbi e Morgan, Amadeus non è capace”, hanno scherzato i due conduttori di VivaRai2 in un video pubblicato sui social, elencando poi solo alcune delle canzoni di successo selezionate da Amadeus. Morgan, piccato, ha affidato alla rete la sua replica infuocata. "Ma complimenti miei cari occupanti della musica italiana (discografia, non musica) cosa c’è, state scomodi nelle tende che avete piazzato all’Ariston? Ma non vi imbarazza con tutti i soldi che avete, con tutto il potere che avete, con tutti i tirapiedi che avete, mettervi all’attacco di un uomo solo che cerca di fare cose belle e che lotta perché questo paese evolva culturalmente?": così ha dato avvio al suo post-fiume. "Ma poi, quale sarebbe la vostra motivazione? Ah già, dimenticavo, i soldi, la vostra ossessione. Sono i soldi che vi fanno perdere la brocca a sto livello? O è semplicemente la mancanza di umanità o l’ignoranza per cui non vi frega nulla di niente e di nessuno? Io non ho paura di voi, ma voi fate paura, siete dei prepotenti, degli aggressivi e fate tutto solo ed esclusivamente per ragioni di denaro e di potere", ha aggiunto.

Fiorello a valanga contro Morgan: frasi senza precedenti per difenere Amadeus

E ancora: "Vi manca qualunque minima coscienza musicale, siete veramente imbarazzanti. Una esibizione di mera prepotenza e gara a chi ce l’ha più duro. Volete sfidarmi? Vincere una gara contro chi? Forse non avete capito che io non voglio né condurre né dirigere Sanremo. Io semplicemente sogno che sia libero da egemonie e potentati, che sia una rifioritura della canzone italiana”. Poi l'affondo: “Ma finché è occupato dai caciaroni della cassa dritta e dell’autotune usato alla carlona sarà sempre la stessa orrenda chiassosa radio che i musicisti oggi non fanno altro che spegnere. Al di là dei vostri incassi, delle vostre tasche e dei vostri conti correnti. La musica sta da un’altra parte”.