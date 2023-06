La7, scatta la rivoluzione: il programma che salta, retroscena esplosivo

24 giugno 2023 a

Cosa aspettarsi dalla stagione televisiva 2023-2024? Senza dubbio nuove rivoluzioni interesseranno molti programmi a cui i telespettatori erano affezionati. Dopo il terremoto che ha ribaltato la pianificazione della Rai, è tempo di palinsesti anche per le altre reti. In particolar modo, grandi cambiamenti sarebbero stati previsti da La7, la rete di Urbano Cairo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, starebbero prendendo corpo dei cambi di rotta significativi. Nuovi conduttori e nuove trasmissioni accompagneranno le giornate degli italiani.

Tra addii, arrivi e spostamenti, la prossima stagione televisiva riserva molte sorprese. La rivoluzione progettata in casa Rai è solo l'antipasto. Una revisione dei palinsesti, infatti, stando a quanto trapelato in questi giorni, sarebbe stata programmata anche da La7. Grandi manovre in corso: una notizia che scuoterà molti telespettatori riguarda In onda. La versione annuale del talk di attualità e di politica condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo verrà cancellata. Intanto, questa estate, al loro posto ci saranno Luca Telese e Marianna Aprile.

Come conseguenza di questo effetto domino, David Parenzo prenderà il posto di Myrta Merlino a L'aria che tira, il contenitore mattutino di approfondimento giornalistico. L'apprezzata conduttrice dovrebbe traslocare a Rete 4 in prima serata al posto di Veronica Gentili, che invece diventerà volto di punta de Le Iene. Nessuno sa, però, dove finirà Belen Rodriguez che, tra l'altro, sembra abbia intenzione di lasciare anche Tu sì que vales. Cambieranno, di conseguenza, anche le trasmissioni. Al posto di Controcorrente, spiega Affaritaliani in un retroscena, ci sarà Mambo, questo il nome ancora non ufficiale del nuovo programma di Merlino. Secondo le ultime indiscrezioni, il seguito programma quotidiano di Barbara Palombelli, Stasera Italia, passerebbe nelle mani di Nicola Porro.