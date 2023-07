Zona Bianca, Pietro Senaldi tuona contro il Pride: "'Ste carnevalate". Boato in studio

04 luglio 2023 a

Il 1 luglio 2023 la città di Bologna ha ospitato il Pride. Il corteo, che è partito da villa Cassarini nei pressi di porta Saragozza per sfilare lungo i viali fino a piazza XX settembre e a cui hanno preso parte più di 50mila persone, stando a quanto affermato dal conduttore di Zona bianca Giuseppe Brindisi, si è trasformato in una manifestazione di opposizione alle politiche del governo. Il tema, lanciato sul tavolo del dibattito, ha scatenato la reazione di Pietro Senaldi.

Il vicedirettore di Libero "il pride si accanisce contro i cittadini perchè ogni sabato ci sono sempre ste carnevalate" pic.twitter.com/IzPQhBe292 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 3, 2023

Il Pride di Bologna ha assunto tutte le caratteristiche di una protesta politica contro il governo Meloni. Proprio su questo argomento, nel corso della puntata di ieri, lunedì 3 luglio, è stato interrogato Pietro Senaldi. Quando il conduttore di Zona bianca ha chiesto al condirettore di Libero se tali manifestazioni possano essere considerate come prova di un vera opposizione alla maggioranza, il giornalista è stato diretto: "Se questa è l'opposizione, non è messa bene e fa rimpiangere Landini. L'opposizione dovrebbe fare un progetto d'Italia alternativo al governo. Mi sembra un progetto riduttivo".

Quindi Bridisi ha ricordato ai suoi ospiti che, se queste manifestazioni verranno usate dalla segretaria Elly Schlein per convincere gli italiani, allora non avrà molte possibilità di andare a intercettare il malcontento della gente. Le parole di Clizia Cheri De Rossi sono finite nel mirino di Senaldi. "Mi viene da sorridere quando dite che il Pride è politicizzato. Con chi se la deve prendere se non chi vuole scardinare i diritti. Il discorso Lgbt è un'arma di distrazione di massa", ha detto l'attivista. Il condirettore di Libero è quindi intervenuto di nuovo: "Il Pride dice di essere una manifestazione antigovernativa. Se un amministratore di centrodestra dà il patrocinio e lo fa contro se stesso, dovrebbe dimettersi". Poi l'affondo finale: "Il Pride si accanisce contro i cittadini perché ogni sabato ci sono sempre 'ste carnevalate". L'intervento di Senaldi ha scatenato il pubblico, che si è concesso un fragoroso applauso.