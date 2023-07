Elly Schlein, che dribbling su De Luca: "Beghe interne", imbarazzo a In Onda

03 luglio 2023 a

Le parole di Vincenzo De Luca "sulla cacicca ante litteram" Elly Schlein risuonano nello studio di In Onda, su La7. Ospite la segretaria del Pd che è chiamata a rispondere ai duri attacchi del governatore dem della Campania. "La migliore risposta a qualche critica interna viene proprio dal consenso dell’elettorato. Ma il cambiamento non piace a tutti. Alle polemiche personali non rispondo, abbiamo fatto scelte difficili, abbiamo commissariato partito a Caserta e in Regione Campania per gravi irregolarità riscontrate ed era un dovere intervenire, ogni dirigente del Pd dovrebbe sentire questo dovere", ha detto la leader dem dribblando la questione.

"Sento molto parlare di terzo mandato, vorrei ricordare che attualmente non è previsto dalla legge. Vorrei che il Pd si concentrasse sulle risposte da dare ai cittadini, delle beghe interne non frega niente a nessuno", taglia corto Schlein riferendosi alla possibile ricandidatura del governatore. "Io sono stata votata per cambiare il Pd e il cambiamento non piace a tutti, evidentemente non andrò a genio a tutti. Alle polemiche personali non rispondo, resto sulla politica", è il mantra ripetuto dalla dem nonostante di una replica chiara sulla vicenda da parte di Luca Telese, che conduce la trasmissione insieme a Marianna Aprile.

In coda, l'ennesimo annuncio dell'estate "militante", "un lavoro lungo quello della ricostruzione della credibilità e di una identità forte del Pd. L’estate del Pd sarà una estate di militanza sui bisogni delle persone per cercare di ricostruire una connessione con quelli che vorremmo rappresentare. E questo, l’ho sempre detto, non lo fa una persona da sola". Altro dribbling quando si parla della polemica sui fondi per la ricostruzione in Emilia-Romagna. Telese chiede: "Ci metterebbe la mano sul fuoco che nessuno di questi ha gonfiato le richieste per i fondi stanziati dal governo?". "Io non parlo di mano sul fuoco, dico che non bisogna strumentalizzare un dramma come quello dell'alluvione", è la replica di Schlein.