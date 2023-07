Festival di Sanremo, Amadeus velenoso sui social. Sgarbi e Morgan nel mirino?

Francesco Fredella 03 luglio 2023 a

Amadeus contro qualcuno. Ma chi? Mistero, per adesso. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo ha scritto una frase a effetto su Instagram. Eccola: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Non si sa bene a chi possa essere rivolto ma qualche sito scrive che possa essere rivolto a Vittorio Sgarbi e Morgan. Infatti, nei giorni scorsi i due hanno detto frasi a effetto contro Amadeus e il suo Festival che ha conquistato tutti sdoganando sul palco dell’Ariston ogni genere musicale. “Domani mi occuperò del caso Sanremo, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore ma non deve scegliere le canzoni, che roba è? Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo...sfrattiamo il conduttore che lì ha messo le tende“, ha detto Sgarbi.

E a fare eco ci ha pensato Morgan: “Credo sia antidemocratico far firmare per 5 anni a uno la direzione di Sanremo...non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno...ma 5?! Quando non ci sarà più lui a Sanremo tutti noi faremo come il popolo del Mago di Oz. Vi ricordate quando muore la strega? Muore la strega e tutti sono convinti che il mondo crolli e invece tutti fanno festa perché la strega è morta, perché Dorothy l’ha bagnata e la strega è morta. Sanremo era bello, in quella settimana gira un terzo del Pil italiano. Ma io mica lo farei per soldi, non mi interessa fare Sanremo per soldi. Ma per il momento sfrattiamolo. Perché dobbiamo sfrattarlo? Perché lui non è un artista e questo è il punto di tutto“.