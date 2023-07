Controcorrente, la tripla partita di Meloni in Europa: cosa rivela Buccini

04 luglio 2023 a

Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera, è tra gli ospiti dell’edizione del 4 luglio di Controcorrente, talk show pre-serale di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione. Nel corso della trasmissione viene analizzato il comportamento di Giorgia Meloni in Europa, con la tentata mediazione sul tema migranti che l’ha messa al centro della partita di Bruxelles: “La Meloni certamente gioca una doppia partita, gioca una partita con quello che era prima di diventare presidente del Consiglio e con quello che è da presidente del Consiglio. Anzi una tripla, perché poi gioca la partita sulle elezioni europee del 2024 e in questo la sua collocazione di presidente dei Conservatori e anche il suo rapporto con la Polonia sono importanti. Tra l’altro è un rapporto che passa per il rapporto con gli Usa. In qualche modo - conclude il proprio discorso Buccini - la Meloni atlantista si accredita in Europa, cioè la Meloni diventa più forte in Europa in virtù del rapporto che ha creato con gli Stati Uniti e per la patente di iperatlantista che si va conquistando”.