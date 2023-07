Maxxi, Sgarbi si arrabbia con Amadeus e Fiorello: “Non un gran musicista”, “Cantante dilettante”

04 luglio 2023 a

La polemica sulla serata che ha visto la presenza di Vittorio Sgarbi e Morgan al Maxxi viene portata avanti dagli stessi protagonisti e da chi si è sentito oltremodo criticato dalle parole dei due. Ad intervenire al Corriere della Sera è il sottosegretario alla Cultura, che spiega la propria posizione e manda alcune frecciate: “Voglio ribadire che sono andato al Maxxi per uno spettacolo di e con Morgan, che prevedeva l’esecuzione di sue canzoni, tanto da essere indicato in cartellone con inequivocabile rilievo. Lo ribadisco perché a personaggi di buona ma non eccelsa qualità, come Fiorello e Amadeus, non si può consentire di irridere non me, che ho l’esperienza e la forza per difendermi, ma Morgan stesso, uomo dai trascorsi familiari tormentati, ma spirito nobile e grande musicista”.

Morgan non si tiene e sbotta: "Amadeus e Fiorello? Solo soldi e potere"

Sgarbi è andato avanti nella difesa di Morgan, prendendo ancora di mira i due volti noti degli ultimi Festival di Sanremo: “La sua conoscenza e competenza musicale è indiscutibilmente superiore a quella di Amadeus, buon presentatore, come Gabriella Carlucci, ma non è un grande musicista, e di Fiorello, buon comico e cantante dilettante, a cui non si può consentire, per mia colpa, di dire, con sufficienza ‘Faccia Morgan il direttore artistico’, come se questa eventualità fosse una stranezza. Morgan ha tutti i titoli. E per talento, sensibilità e cultura ha certamente più titolo e merito, per scegliere le canzoni di Sanremo, di Amadeus e Fiorello. Verrà il momento che Amadeus sarà chiamato a spiegare opere d’arte, e Fiorello dirà che ha più competenza di me. Nessuna polemica con Amadeus, ma - cerca di chiarire Sgarbi - il tentativo di affermare le capacità e le qualità di Morgan, musicista e poeta”.