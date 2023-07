Madonna, "costretta a letto": come sta la popstar. Il motivo del ricovero

03 luglio 2023 a

Gli amanti del pop sono in allerta per le condizioni di salute di Madonna. Sabato 24 giugno la cantante è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di "una seria infezione batterica", dovuta probabilmente a una febbre sottovalutata e trascurata dalla cantante stessa. Dopo alcuni giorni trascorsi in rianimazione, l'artista è tornata a casa. Sebbene le sia stato consigliato di ridimensionare il suo "Celebration tour", al via dal prossimo 15 luglio a Vancouver, Madonna non sembrerebbe intenzionata a fare dietrofront e, anzi, starebbe pensando di aggiungere ulteriori date alla sua tournée.

Video su questo argomento Madonna posticipa il tour mondiale per una infezione batterica TMNews

Stando a quanto riporta Tmz, un celebre sito di gossip, la leggenda del pop sarebbe ancora in pericolo e costretta a rimanere a letto. Secondo quanto rivelato da fonti vicine alla cantante 64enne, poi, a causare il malore sarebbero stati gli allenamenti eccessivi a cui si stava sottoponendo in vista del suo tour mondiale. Il ciclo di concerti sarebbe stato, al momento, posticipato. Un membro del suo entourage avrebbe però fatto trapelare la notizia secondo cui la cantante non vorrebbe in alcun modo rinunciare ai suoi progetti.

Madonna in terapia intensiva: la cause dei problemi della cantante, come sta

Le prove massacranti, a cui Madonna non si sarebbe mai sottratta per creare delle performance strabilianti, avrebbero portato la cantante a raggiungere un livello di stress fatale. Un insider ha rivelato al Sun che la popstar “stava facendo gli straordinari” e che avrebbe, in quelle circostanze, “esagerato”. La leggenda del pop si sarebbe spinta oltre i propri limiti per competere con due artiste più giovani che svettano nelle classifiche mondiali: Taylor Swift e Pink.

“Preparati al peggio, condizioni gravi”. L'allarme dei parenti di Madonna

Una fonte al giornale britannico avrebbe anche confermato che in molti avevano suggerito a Madonna di mettere la sua salute al primo posto. “La preoccupazione era che si verificasse un altro caso Michael Jackson”, si legge ancora, e il pensiero va a quel fatidico 2009 e al “This Is It” tour.