Madonna in terapia intensiva per un'infezione batterica: le condizioni della cantante

Un'infezione batterica è la causa del ricovero di Madonna in terapia intensiva. Ora, per fortuna, la cantante, amatissima in tutto il mondo, sta meglio e non è più intubata. Intanto, il suo tour “Celebration" è stato rinviato. La star, che tra l'altro ama molto la Puglia (lì ha festeggiato i suoi 60 anni), è stata trovata a casa priva di sensi ed è stata intubata: il ricovero in terapia intensiva si è reso necessario per salvarle la vita. Chi la conosce bene ha raccontato giorni molto pesanti scanditi da ore e ore di prove per il suo prossimo tour. "Fino a 12 ore al giorno di lavoro", dicono alcune voci vicine alla popstar 64enne.

Il suo manager Guy Oseary ha fatto un punto della situazione: "Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati". La bella notizia arriva dal suo manager, Guy Oseary, che ha rassicurato tutti i fan. Adesso Madonna sta meglio e sarebbe fuori pericolo.