Madonna, i parenti sono in allarme: ”Era così grave che...”. Il timore della famiglia

Adesso, per fortuna, Madonna sta meglio. Dopo l'infezione batterica è stata ricoverata in terapia intensiva ed intubata. Tutti hanno avuto paura che potesse accadere il peggio, ma la star della musica internazionale è più forte che mai: ora si è ripresa. "Le sue condizioni erano così gravi che ci eravamo anche preparati al peggio. Questo scioccante crollo spero sia stato un campanello d’allarme per Madonna, che crede di essere invincibile e si è impegnata fin troppo per prepararsi al suo tour mondiale", dice un familiare di Madonna. "Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che direzione sarebbe andata a finire, e davvero per un momento avevamo pensato che non ce l’avrebbe fatta. Ecco perché è stato tenuto tutto segreto fino alla notizia. Tutti credevano che avremmo potuto perderla e questa è stata la realtà della situazione. Quando le condizioni sono migliorate si è deciso di parlare con il pubblico".

La sua famiglia è molto preoccupata per il suo tenore di vita, che sarebbe molto al di sopra della sua età. "Tutti i membri della famiglia si sono riuniti per questo. Spero sia servito a ricordarle che adesso ha bisogno di prendersi cura di se stessa. Questa per lei deve essere come una scossa", continua il parente di Madonna, che ha chiacchierato con il Daily Mail. "Adesso il tour è in secondo piano e a nessuno intorno a lei è permesso anche solo menzionare le prove o qualsiasi cosa relativa al lavoro. Abbiamo paura che lei metterà la sua carriera e la sua fama prima della sua salute fino al giorno in cui morirà", conclude l'uomo da sempre vicino alla popstar.