Bianca Berlinguer a Mediaset, c'è un colpo di scena: spunta la penale Rai

Il TotoBianca ormai impazza: Bianca Berlinguer lascerà la Rai per approdare a Mediaset con un programma in prima serata su Rete 4 come le ultime indiscrezioni danno per assodato? E quanto c'è di vero nelle voci che vedono la conduttrice di Cartabianca in trattativa con Discovery, che già si è accaparrata Fabio Fazio? A fare il punto è un retroscena del Corriere della sera che spiega come la Rai non avrebbe intenzione di cambiare i suoi piani, mettendo "contro" il programma di Berlinguer prima "Belve" di Francesca Fagnani e poi lo show di Alessia Marcuzzi. "Ma se l’offerta di Mediaset fosse davvero la conduzione di un programma su Rete4, quale sarebbe stata la controfferta dei vertici Rai alla giornalista?", si chiede l'articolo.

Ebbene, secondo le indiscrezioni "il direttore generale Giampaolo Rossi avrebbe fatto osservare alla giornalista che il suo è l’unico talk politico di prima serata", senza contare che Belve avrebbe un target diverso da Cartabianca, così come Boomerissima. Sul piatto "adeguata promozione, libertà sugli inviti", un "budget per gli ospiti". Ci sono poi altri due aspetti da considerare. Il primo è che la Rai "conta sul fatto che Berlinguer è una dirigente dell’azienda, sicurezza che Mediaset non offrirebbe", spiega il Corriere. Il secondo è che "lunedì prossimo i palinsesti dovranno essere approvati dal consiglio di amministrazione che li ha già esaminati. Una volta approvati, un passo indietro della conduttrice le costerebbe una penale".

Se Berlinguer andasse nelle reti fondate da Silvio Berlusconi saremmo davanti a un clamoroso cortocircuito per la sinistra. Ma nelle ultime ore si è parlato anche di un interessamento di Discovery. La compagnia che ha il canale Nove però fa sapere che non ha in corso alcuna trattativa con la conduttrice. "Il general manager Alessandro Araimo sarebbe anche irritato dall’uso strumentale delle voci. E ci si chiede se quella messa in giro ieri pomeriggio non fosse il segno che il negoziato vero, quello con Mediaset, non era ancora arrivato in porto", si legge nel retroscena. Come finirà il giallo?