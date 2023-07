Mannoni, l'addio al Tg3 Linea notte spiazza tutti. La reazione choc di Botteri

01 luglio 2023 a

Altro addio memorabile in casa Rai. Dopo quindici anni, il volto storico del Tg3 Linea notte, Maurizio Mannoni, ha salutato commosso tutti i suoi fedeli telespettatori. Il giornalista e conduttore della striscia d'approfondimento, infatti, pur avendo evitato la comunicazione esplicita del cambio di passo, ha lasciato intuire che la sua presenza per la prossima stagione nel servizio televisivo pubblico non sarebbe stata riconfermata. Tra i tanti rimasti colpiti dalla notizia, si è fatta notare Giovanna Botteri che, in diretta, non ha potuto fare a meno di manifestare il suo dispiacere.

Il terremoto che sta rinnovando completamente la Rai sembra causa di pesanti "scosse di assestamento". In particolar modo a subire i colpi di questo gioco impazzito di addii e ritorni, tra i canali di Viale Mazzini, sembra essere proprio Rai 3. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno annunciato settimane fa di traslocare su canale Nove e di passare, quindi, dalla Rai a Doscovery. Sorte simile è quella di Lucia Annunziata che, stando a quanto emerso fin'ora, verrà sostituita da Monica Maggioni con un nuovo programma domenicale. Una notizia delle ultime ore riguarda anche Bianca Berlinguer. Nulla di confermato, ma anche la conduttrice di Cartabianca starebbe pensando a un trasferimento a Mediaset.

Ad aggiungersi a questa schiera di celebri conduttori, ora, è Maurizio Mannoni. Dopo aver curato per lungo tempo la striscia di approfondimento giornalistico, Tg3 Linea notte, Mannoni, in maniera implicita, ha lasciato intuire stravolgimenti futuri. Magari qualcosa succederà o forse nulla. E’ stato bello percorrere questa lunga strada, lunghissima, assieme", ha detto il giornalista. In collegamento con lo studio del Tg3 anche Giovanna Botteri che subito ha commentato le parole del collega. "Noi non siamo preparati, non siamo pronti, quindi non puoi farlo. Non è mai detta l’ultima parola", ha scandito Botteri. Mannoni ha replicato spegnendo la speranza dei telespettatori: "Su questo francamente non so cosa dirvi. Quello che verrà si vedrà, grazie a tutti per averci seguito con tanto affetto. Arrivederci".