Pamela Prati torna con "Glitter", il ricordo di Raffaella Carrà è commovente

Francesco Fredella 29 giugno 2023 a

a

a

"Glitter, il mio nuovo brano, mi rappresenta in tutto. E' il mio percorso artistico", dice Pamela Prati in radiovisione su Rtl 102.5 News. Pamela Prati, energia pura, torna a essere la showgirl di sempre: quella che tutti amano, quella che tutti ricordano dai tempi del Bagaglino. Poi Pamela fa un salto indietro nel tempo e parla di Cristiano Malgioglio: "Ha scritto le mie prime canzoni, ho avuto l'onore di avere i cori di Giuni Russo".

Prati sogna il Festival: "Manderò il mio brano ad Amadeus"

Pamela, dopo oltre 30 anni di carriera tra tv e teatro, torna a essere protagonista. E' in grande forma fisica. "Mangio bene e mi alleno tanto", dice. "E sono innamorata di tutti voi". E' single, al momento. Vuole godersi l'abbraccio del pubblico che, in questi anni, l'ha sempre amata. "Il mio mito assoluto è stata Raffaella Carrà, ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con lei", continua a raccontare la Prati nel corso di Trends&Celebrties. "Mi ha sempre voluto nelle sue trasmissioni. Era una grandissima professionista, ha sempre combattuto per la libertà. Amava la bellezza e un giorno mi disse di cantare una canzone particolare riempendomi di complimenti. E' il mio mito", sottolinea ancora nella lunga chiacchierata. "Studiava tanto ed entrava in sala prove a mattino per uscire la sera".