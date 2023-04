Pamela Prati sogna Sanremo 2024: "Manderò il mio brano ad Amadeus"

Francesco Fredella 14 aprile 2023 a

a

a

"Vorrei andare a Sanremo. Dovevo fare il Festival di San Marino, ma purtroppo, avevo un’esclusiva con Mediaset e non l’ho potuto fare”, Pamela Prati - la showgirl che tutta Italia ama per il suo passato scoppiettante in televisione - si racconta senza filtri a RTL 102.5 News. "Voglio realizzare un pezzo per il Festival, lo farò ascoltare ad Amadeus", racconta ancora la Prati (che ha da poco realizzato la canzone Anni ’60”.

Poi continua parlando del suo idolo: Elodie. "Mi piace tantissimo il suo talento. Sta dando dimostrazioni anche come attrice e ballerina. Ha una voce incredibile e mi piace moltissimo. Lei è molto brava perché studia tanto, si prepara. E’ una grande professionista”, continua.

Nel corso dell'intervista interviene Rino Barillari, the kinf of Paparazzi, che ha fotografato tutto il mondo della Dolce vita. Barillari parla della Prati. E dice: “Pamela è l’unico personaggio richiesto dai settimanali perché ogni notizia che esce sulla Prati diventa d’oro e tutti cercano di riprenderla”. Pamela, nel 2023, festeggia 30 anni di "Che te la pongo" e "Menealo": due brani che hanno fatto la storia della musica italiana. E anche della tv.