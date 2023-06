Rai, Bianca Berlinguer verso l'addio: La7 o Mediaset, dove può finire

Francesco Forgione 29 giugno 2023 a

a

a

Dopo 34 anni Bianca Berlinguer potrebbe lasciare la Rai. L’ipotesi è rimbalzata nelle ultime ore, ma è sintomo di un rapporto che è incrinato già da tempo tra la giornalista e il principale polo televisivo italiano. Approdata in Rai nel 1989, la figlia di Enrico nel corso degli anni ha saputo scalare le gerarchie del Tg3 passando da anchorwoman a direttrice fino alla conduzione del proprio programma “Cartabianca”. Berlinguer sembrerebbe con le valigie in mano e si fanno insistenti le voci che la vedrebbero prossima alla firma con Mediaset, diretta concorrente della Rai.

Rivoluzione talk show: incubo Porro per Gruber. Svolta Merlino: dove va

Gli attriti di Berlinguer con l’emittente nazionale sono arrivati ad un punto di non ritorno con la nomina dei nuovi vertici aziendali, ma i malumori partono da situazioni pregresse. I primi segnali di malcontento risalgono a quando, l’allora direttore di rete, Franco Di Mare decise di defenestrare l’opinionista fisso di “Cartabianca”, Mauro Corona colpevole di intaccare “l’integrità delle donne”. La decisione unilaterale presa da Di Mare ha infastidito molto Berlinguer perché riteneva fondamentale la presenza schietta e ironica di Corona all’interno del programma. Ma non basta, sembra che ai tempi anche il PD avrebbe gradito chiuderle il programma. Adesso per Bianca Berlinguer c’è un altro sgambetto della Rai che ha deciso di mandare in onda “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in contemporanea con “Cartabianca” creando una concorrenza interna. Nonostante la stima e l’amicizia con Fagnani, Berlinguer non ha gradito l’ulteriore sgarbo riservatogli dalla Rai.

Retroscena tv rivoluzione palinsesti a La7: il programma che salta

Per questo motivo, le voci di addio si fanno sempre più insistenti e Bianca, come riferisce La Stampa, si sta guardando intorno. Alla porta hanno bussato LA7 e Mediaset pronte a strappare la giornalista alla concorrenza. Il 7 Luglio, data della presentazione dei palinsesti, si avvicina e stando alle ultime indiscrezioni, in Rai non si strapperebbero i capelli in caso di addio della storica conduttrice. Per questo motivo le altre emittenti, come successo per Fabio Fazio e Lucia Annunziata, stanno provando a ingaggiare Bianca Berlinguer in vista della prossima stagione televisiva. Si aspettano novità nei prossimi giorni, ma la strada sembra già segnata.