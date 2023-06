Talk show, si cambia: incubo Porro per Gruber. Svolta Myrta Merlino: dove va

18 giugno 2023 a

Quella appena conclusa è una stagione di passaggio per i talk show e gli approfondimenti in tv. Non solo per la Rai in piena rivoluzione con il centrodestra al governo. Ma anche in Mediaset e a La7. Barbara Palombelli ha salutato i telespettatori di Stasera Italia: Il talk preserale di Rete 4 passerà a Nicola Porro che manterrà anche la guida di Quarta Repubblica sulla stessa rete. A scriverlo è Libero che ricorda come su La7, Lilli Gruber, a settembre troverà nella stessa fascia di Otto e mezzo un competitore agguerrito e una macchina di ascolti.

Palombelli saluta Stasera Italia e stupisce tutti: "Altre sfide"

Palombelli che viene dal doppio impegno di Stasera Italia e Forum (una "sfida olimpica", l'ha definita salutando il suo nutrito pubblico nell'ultima puntatta del talk) resterà alla guida di Forum ma "starebbe studiando un innovativo format tutto suo incentrato su tematiche socio-sanitarie", si legge nel retroscena, sempre a Mediaset. Veronica Gentili, oggi alla guida di Controcorrente su Rete 4, sta invece per approdare alla co-conduzione de Le Iene.

Manovre e tele-mercato che hanno riflessi anche su La7. Myrta Merlino con un discorso commosso ha detto addio a L’aria che tira e La7. Per lei si è parlato prima della Rai, poi di un futuro a Mediaset. Ma le ultime indiscrezioni riportano a Viale Mazzini. "Fonti non ufficiali ma molto informate, la vorrebbero da settembre alla guida di uno spazio d’approfondimento tra chiacchiere e notizie", si legge nel retroscena, nella fascia pomeridiana di Rai 2.