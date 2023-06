Russia, lo scenario da incubo di Dario fabbri su Putin: "Fino alla catastrofe"

26 giugno 2023 a

Sono diversi gli scenari aperti dal tentato golpe di Yevgeny Prigozhin in Russia. Ad analizzare la situazione tra la guerra in Ucraina e le prossime possibili mosse di Vladimir Putin è Dario Fabbri, direttore di Domino, intervenuta lunedì 26 giugno ad Agorà su Rai3. Il capo del gruppo Wagner dopo il compromesso con il Cremlino è riparato in Bielorussia, anche se non è stato confermato ufficialmente. MInsk "è più di un satellite, Lukashenko è come se fosse dentro i gangli dello Stato russo e a Putin deve la sopravvivenza politica e da lui è manovrato", spiega l'analista geopolitico. Che sottolinea alcuni dettagli anomali sull'insurrezione di Wagner. Ad esempio, Prigozhin "si è lamentato che i suoi sono stati colpiti duramente dall'esercito russo negli ultimi giorni, ma sse avesse detto di marcia re su Mosca perché la guerra sta andando male e Putin è stato troppo morbido avrebbe incontrato maggiore simpatia" da parte di settori degli apparati e della popolazione.

Insomma, più di qualcosa non torna. Secondo alcune analisi, minoritarie, Putin esce rafforzato da questa vicenda. Fabbri responge questa idea: "Non riesco a capire come possa uscirne rafforzato. Certo, si può dire che Wagner ha fatto una figuraccia perché si è fermata improvvisamente, è bastata l'intercessione di Lukashenko a farli fermare. È un po' strano", sottolinea il giornalista.

Putin però "potrebbe rafforzarsi nel medio-lungo periodo", spiega l'analista, e lo scenario non è certo confortante. Perché il presidente russo potrebbe decidere di "incarnare quell'anima che vuole chiudere la guerra in Ucraina con le cattive, fino alla catastrofe", afferma Fabbri. Insomma, per recuperare a pieno quel potere che fino a venerdì sembrava inscalfibile lo Zar potrebbe finalmente sposare la tesi dei falchi, "anche se la sua forza è da sempre quello di essere arbitro tra le diverse fazioni" il lotta in Russia. Con conseguenze potenzialmente disastrose.