Corea del Nord, Kim alza la tensione: Usa vogliono la guerra nucleare

In giorni di tensione e incertezza per la crisi in Russia arriva anche un segnale di allarme dalla Corea del Nord. Pyongyang ha accusato gli Stati Uniti di stare "facendo sforzi disperati per innescare una guerra nucleare" e il regime di Kim Jong-un ha accusato Washington di inviare risorse strategiche nella regione. È quanto si legge in un rapporto del ministero degli Esteri. La Corea del Nord ha intanto tenuto manifestazioni di massa a Pyongyang condannando l ’"imperialismo" degli Stati Uniti e promettendo una "guerra di vendetta" in occasione delle celebrazioni per 73° anniversario dello scoppio della guerra di Corea. Circa 120.000 giovani e lavoratori hanno preso parte alle manifestazioni, che si sono svolte in tutta la capitale, ha riferito lunedì l’agenzia di stampa statale Kcna. Hanno partecipato anche i segretari del Partito dei Lavoratori della

Corea al governo. Le foto mostravano uno stadio gremito di persone, molte delle quali indossavano magliette bianche. Alcuni marciavano e prendevano a pugni l’aria con la mano destra. Altri tenevano cartelli con la scritta: "L’intero continente americano è nel nostro raggio di tiro" e "Gli Usa imperialisti sono il distruttore della pace".

Intanto il vice ministro degli Esteri della Corea del Nord Im Cheon Il, in un incontro con l’ambasciatore russo a Pyongyang Alexander Matsegora, ha espresso "sostegno" alla Russia in merito a quanto accaduto con il tentativo di ribellione della brigata Wagner. Lo riporta Ria Novosti citando l’agenzia di stampa nazionale della Corea del Nord. Nella nota Pyobgyang spiega di fornire "un forte sostegno a qualsiasi scelta e decisione della leadership russa". Il viceministro degli Esteri della Corea del Nord ha anche espresso "fiducia nel fatto che l’esercito e il popolo della Russia supereranno sicuramente tutte le prove e le difficoltà e otterranno un’eroica vittoria nell’operazione militare speciale in Ucraina".