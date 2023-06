Kate Middleton vittima del bimbo all'evento pubblico. Il fuori programma è clamoroso

Giada Oricchio 15 giugno 2023 a

a

a

Kate Middleton fa buon viso a cattivo gioco e si congratula con l’autore (baby) di un fuoriprogramma poco regale ma molto divertente. Sono tempi duri per la Principessa del Galles: prima le voci di forti tensioni con la regina Camilla per aver fatto un’occupazione bulgara dei posti nell’Abbazia di Westminster in occasione dell’incoronazione di Carlo III il 6 maggio scorso, poi l’imbarazzo per il fallimento (con montagne di debiti non saldabili) dell’azienda di famiglia e a seguire l’ipotesi dei tabloid di una separazione dall’erede al trono William d’Inghilterra visto che i due dormono in stanze separate. Infine l’incidente a un evento pubblico, anche se in ordine di tempo è di certo il meno grave.

Cos'è successo? La duchessa di Cambridge stava discutendo del progetto (finanziato con 50.000 sterline attraverso la Royal Foundation for Early Years Development) di un innovativo modello di valutazione del benessere dei bambini insieme agli operatori sanitari di Nuneaton quando un neonato ha emesso un piccolo ruttino. Middleton si è voltata verso il bimbo e tra le risate generali si è complimentata: “Ben fatto!”. All’arrivo al Riversley Park Children's Center nel Warwickshire, la principessa, rilassata e raggiante, indossava un abito leopardato turchese di seta da 490 sterline firmato Samantha Cameron, abbinato a décolleté bianche di Jimmy Choo, borsetta bianca di Mulberry e orecchini pendenti a forma di pera con ametista verde da 695 sterline di Kiki McDonough.