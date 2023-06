Trooping the colour, Re Carlo III non invita Harry e Meghan Markle

Giada Oricchio 13 giugno 2023 a

Harry e Meghan non ci saranno, Andrea ci sarà…pure troppo. I duchi di Sussex non sono stati invitati al Trooping The Colour, cerimonia istituzionale per celebrare il compleanno del monarca britannico, il prossimo 17 giugno. Lo riferisce il “Daily Mail”. Mai come quest’anno la sfilata militare è importante: si tratta della prima volta per Carlo III dopo la morte di Elisabetta II che ha regnato 70 anni. Sua Maestà sarebbe stufo del comportamento del figlio viziato e ciarliero, in particolare non avrebbe gradito un passaggio della deposizione in Tribunale nella causa contro alcuni media inglesi. Harry ha detto che il governo e la stampa sono “ai minimi, hanno toccato il fondo”, un giudizio che viola una norma sacra nel Regno Unito: la Corona non deve mai esprimere giudizi politici. Inoltre, finora tutti gli inviti di Buckingham Palace ai riottosi Sussex sono stati rispediti al mittente, fatta eccezione per la toccata e fuga di Harry all’incoronazione del padre nell’Abbazia di Westminster (subito dopo l’evento tornò a Los Angeles disertando il banchetto ufficiale, nda). Dunque, la spaccatura tra i duchi e i Windsor è sempre più insanabile. “Temo che al momento sia un riflesso dello stato delle relazioni”, ha detto un insider ai media inglesi.

In verità, tutta la royal family sembra un covo di vipere: prima l’indiscrezione di Kate Middleton furiosa con la regina Camilla perché le avrebbe impedito di invitare più parenti il 6 maggio scorso in modo da far posto alla sua famiglia allargata (ex marito Parker-Bowles compreso), poi la notizia che Andrea, fratello minore del re, non intende schiodare dalle trenta stanze del Royal Lodge, nei pressi del castello di Windsor. Dopo lo scandalo Epstein, Carlo III gli aveva fatto recapitare lo sfratto intimandogli di traslocare in un’abitazione meno lussuosa allo scopo di dare un segnale di morigeratezza ai sudditi, ma il duca di York ha risposto picche. Anzi, grazie all’eredità dell’augusta madre, ha avviato i lavori ristrutturazione e risanamento della magione. E sarà felice di sventolare la bandierina dell’Union Jack in onore del fratello al Trooping The Colour.