Harry e Meghan in crisi: "È l'inizio della fine". Le ultime notizie

Giada Oricchio 31 maggio 2023

Divorzio sì, divorzio no. Harry d’Inghilterra e Meghan Markle si separano o è solo un tam tam del web? Alla vigilia del compleanno di Lilibet Diana, due anni il 4 giugno, si sono moltiplicare le voci di un rapporto ai minimi termini tra i duchi di Sussex.

Meghan è scomparsa quando Harry promuoveva l’autobiografia “Spare”, poi è ricomparsa con il viso smaltato e tirato a lucido e look a metà tra Kate Middleton e Jennifer Lopez. Infine c’è stata la maldestra messinscena dell’inseguimento “quasi catastrofico” a New York a opera dei paparazzi (più che braccati erano seguiti da due fotografi, una moto e una bicicletta) e il retroscena sull’esclusivo Carlyle Hotel, il preferito di Lady D: i duchi avevano chiesto uno sconto per la notte, ma il direttore li ha rimbalzati. Poco dopo è venuto fuori che il secondogenito di re Carlo III e Lady Diana ha una stanza riservata all’esclusivo San Vincente Bungalow, vicino Montecito, Los Angeles. Pare però che ci vada per registrare le memorie del secondo volume di “Spare”, non per sfuggire a moglie e pargoli o passare notti infuocate con amanti immaginarie.

Eppure i tabloid inglesi e americani sono certi che il matrimonio sia agli sgoccioli. Louise Roberts di Sky News li dà in crisi nera, mentre Lady Colin Campbell ha dichiarato che nei mesi scorsi Harry avrebbe contattato gli avvocati per avviare le pratiche di divorzio. A loro si aggiunge l’ex maggiordomo di Lady Diana. Paul Burrell, a GB News, ha sostenuto: “Sono l’unica persona nel Regno Unito a pensare che finalmente Harry abbia aperto gli occhi? Gli è stato fatto il lavaggio del cervello”.

Petronella Wyatt del Daily Mail sostiene che Harry si senta solo: Meghan lo lascia a casa per inseguire le luci della ribalta in solitaria. Quelle luci che lui cerca di spegnere da una vita. E qui arriviamo alle rivelazioni del “Telegraph”: “Non hanno più le stesse ambizioni” con l’esperta reale Angela Levin di Gb News a dir poco disfattista: “Si stanno davvero separando. (Meghan, nda) non c’era quando lui aveva bisogno… È l’inizio della fine per lui. Lo metterà in una situazione senza speranza, così lei potrà ottenere la custodia dei figli. È completamente isolato”. I Sussex non hanno confermato o smentito fedeli al motto di Oscar Wilde: “Parlarne bene o parlarne male non importa, purché se ne parli”.