Kate Middleton, l'azienda di famiglia fallisce. Creditori inglesi furiosi

Sudditi inglesi furiosi con la famiglia di Kate Middleton, moglie del principe William: Party Pieces, l’azienda fondata da Michael e Carole Middleton nel 1987, è fallita e i creditori, che rischiano di rimanere a mani vuote, gridano al tradimento. La coppia, diventata milionaria grazie a oggetti e gadget per feste e compleanni, entrò a far parte della Londra che conta, mandò i 3 figli al Marlborough College da 42.930 sterline all'anno e riuscì ad acquistare una villa storica da 4,7 milioni di sterline nel Berkshire. Ma complice il lockdown della pandemia e il forte rincaro della vita nel Regno Unito, l’attività ha accumulato debiti per 2,6 milioni di sterline (218.749 sterline alla banca RBS nel periodo Covid, 456.008 ad altri creditori e 1,4 milioni in prestiti non garantiti) finendo in amministrazione controllata.

Ed ecco la nota dolente: secondo il rapporto dei curatori fallimentari è quasi impossibile che i creditori dei Middleton recuperino il denaro: “Sulla base delle stime attuali, non è certo se ci saranno fondi disponibili per consentire una distribuzione ai creditori privilegiati. È improbabile che vi siano fondi per consentire una distribuzione ai creditori chirografari”. Rabbia e sconcerto tra chi aveva creduto nella famiglia imparentata con la Corona: “Siamo rimasti stupiti dalla quantità di denaro dovuta agli altri”, ha dichiarato un creditore, mentre un altro ha perso ogni speranza di recuperare un po’ di denaro: “Ciò che mi ha ferito di più è stato che mi fidavo di lei (Carole, nda) come suocera del futuro re e invece mi ha semplicemente tradito. E' assolutamente inaccettabile”. I proprietari di Sultani Gas, che forniva elio a Party Pieces per palloncini, si sono detti “inorriditi”. Di fronte all'irrecuperabile crisi finanziaria, i Middleton, a maggio, hanno venduto l’asset all’eccentrico magnate milionario dell'Essex James Sinclair che ricollocherà i 12 dipendenti. Non è chiaro quanto abbia pagato e se si sia fatto carico di una parte di passività.