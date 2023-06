L'Aria che tira, il portavoce del Quirinale svela il retroscena su Mattarella e Macron

08 giugno 2023 a

I rapporti tra Italia e Francia sono stati caratterizzati da aspre tensioni che, però, si sono recentemente risolte. Importante è stato il lavoro svolto dai rispettivi ministri degli Esteri. Infine è giunto il viaggio del nostro Capo dello Stato al Louvre. Se n'è parlato nel corso della puntata de L'Aria che Tira in onda l'8 giugno su La7.

In studio c'era il portavoce del presidente della Repubblica, Giovanni Grasso, che ha spiegato a Myrta Merlino com'è andato il processo di distensione: "E' stato un viaggio non di Stato, non formale per l'inaugurazione di questa bellissima mostra di Capodimonte al Louvre - ha raccontato Grasso - Per creare il clima di distensione, qualche tempo fa c'è stato un grosso lavoro dei ministri degli Esteri, Tajani e Colonna. E quello è stato il riavvicinamento. Qualcuno vuole leggere il viaggio come un passo in avanti. C'è stata anche una colazione privata tra Mattarella e Macron ma anche con la figlia del presidente Mattarella e la moglie del presidente Macron. Queste comunque sono solo occasioni distensive perché in Italia la politica estera la fa il governo Meloni. L'importante è fare squadra con tutti".