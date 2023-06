Festa Repubblica, l'annuncio di Mattarella: difesa europea sfida per forze armate

02 giugno 2023 a

Un sistema integrato di difesa europea è la prospettiva che dovranno affrontare le forze armate della Repubblica italiana. Ne ha parlato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. «Ai valori della Repubblica e della Costituzione si ispira l’azione delle Forze Armate, che contribuiscono in maniera significativa alla cornice di sicurezza della nostra comunità nazionale e alla causa della pace nel mondo - ha scritto il Capo dello Stato - La comunanza di intenti e la sinergia che esprimono con i contingenti di altri Paesi, nell’ambito delle missioni determinate dalla comunità internazionale sono elementi cruciali per la costruzione di un'architettura di sicurezza condivisa, fondamento di stabilità sociale e benessere collettivo. L’orizzonte di una difesa europea realmente integrata è la nuova sfida che attende le Forze Armate». Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ha scritto nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. «I riconoscimenti degli alleati e dei Paesi amici, la stima e l’affetto delle popolazioni che i nostri militari assistono, sono prova eloquente della qualità del loro impegno e della credibilità conquistate nelle missioni di pace e di sicurezza al servizio del bene comune», aggiunge il Presidente della Repubblica.

Poi Mattarella ha fatto un importante riferimento alla guerra in Ucraina e al sostegno dell'Italia a Kiev. «A oltre un anno di distanza, la Repubblica Italiana, insieme alla comunità internazionale, è ancora impegnata a contrastare l’aggressione condotta dalla Federazione Russa al popolo ucraino. L’Italia è fermamente schierata per la difesa della sua libertà, integrità territoriale e indipendenza, perché non vi sia un futuro nel quale la forza del diritto viene sostituita dal diritto del più forte». Lo scrive ancora il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, nella Festa del 2 giugno. «Un'ordinata comunità internazionale - sottolinea il Presidente - non può che basarsi sul rispetto di questi principi».