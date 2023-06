Mario Giordano travolge Boldrini: "Dalla parte dei ladri", panico a Cartabianca

Sullo stesso argomento: Pd in tilt, Schlein si aggrappa alla big per le Europee

Secondo gli ultimi retroscena è Laura Boldrini la donna su cui punterà Elly Schlein per le prossime elezioni europee tra un anno. Martedì 6 giugno l'ex presidente della Camera è stata ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai3, ed è stata protagonista di un vivace confronto con Mario Giordano, giornalista Mediaset. Come prevedibile, la dem attacca il governo di Giorgia Meloni: "Bisogna fare la lotta alla povertà, mentre il governo fa la lotta ai poveri tagliando il reddito di cittadinanza. Sono stati reintrodotti i voucher che aumentano la precarietà", afferma sulle novità introdotte dall'esecutivo in tema di occupazione.

"In altri Paesi europei hanno il salario minimo e lo aumentano", incalza Boldrini. Giordano invece sottolinea le storture del sistema economico: "Negli anni Cinquanta il capo della Fiat guadagnava 12 volte più di un suo operaio, oggi l’ad di Stellantis guadagna 758 volte un suo operaio. La media dei top manager è 670 volte rispetto ai dipendenti. Sta scomparendo il ceto medio".

Lavoro, povertà, sicurezza: i temi sono collegati e contigui. E su questo il conduttore di Fuori dal coro tira fuori l'artiglieria pesante: "È stato criminalizzato per settimane il cittadino che faceva i video sui borseggiatori rom. Perché invece il video sulle forze dell’ordine va bene? C’è un atteggiamento che voi avete di stare sempre dalla parte dei ladri e contro le forze dell’ordine", tuona Giordano che ricorda gli attacchi della galassia dem all'account social Milano bella da dio che pubblicava video di furti in metro. Sulla questione sinistra-sicurezza interviene anche Silvia Sardone della Lega: "Io sto sempre dalla parte delle forze dell’ordine, che tra l’altro subiscono una media di tre aggressioni al giorno. Mi sembra che la sinistra provi quasi godimento quando accadono vicende come quelle di Verona".