Omnibus, Pregliasco spiega il flop dei grillini: elettori delusi dal M5S

30 maggio 2023 a

a

a

Movimento Cinque Stelle in caduta libera anche alle recenti elezioni amministrative. Se n'è parlato nel corso della puntata di Omnibus in onda il 30 maggio su La7. Ospite in studio Lorenzo Pregliasco di YouTrend che ha evidenziato la delusione dell'elettorato nei confronti delle scarse performance dei grillini al governo delle poche città in cui avevano vinto in passato.

"Il messaggio del M5s è più politico e fa più fatica a declinarsi sulle amministrative - ha detto Pregliasco di YouTrend - C'è anche un po' di delusione sulla performance amministrativa dei Cinque Stelle quando hanno vinto nelle città. Quando si vota sui territori il Movimento Cinque Stelle è più debole o molto più debole rispetto alle elezioni politiche. Ma il rischio, però, è quello di abbassare l'aspettativa sui Cinque Stelle e poi essere sorpresi dal risultato delle Politiche quando sale al 15%. I ballottaggi in genere favoriscono il centrosinistra ma questa volta i candidati del Pd non sono riusciti ad aggregare il consenso.