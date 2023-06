Stasera Italia, Sgarbi spiazza sul Roma Pride: il patrocinio non lo vorrei

Giada Oricchio 05 giugno 2023 a

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha deciso di revocare il patrocinio al Roma Pride a causa degli slogan che rivendicano il diritto alla “gestazione per altri”. Di parere opposto il sindaco della Capitale: Roberto Gualtieri ha assicurato il sostegno del Comune all’evento. Tanto è bastato per far scoppiare la polemica. L'argomento è stato oggetto di dibattito anche a “Stasera Italia”, talk preserale di Rete 4, lunedì 5 giugno.

"La regione ha la libertà di non ritenere che quella manifestazione meriti un patrocinio"@VittorioSgarbi sul Roma Pride a #StaseraItalia pic.twitter.com/DnTmQGXYiG — Stasera Italia (@StaseraItalia) June 5, 2023

In collegamento con la conduttrice Barbara Palombelli, il sindaco e critico d’arte, Vittorio Sgarbi, ha osservato: “Io sono stato aggredito da chi sfilava al gay pride come se non fosse mio diritto stare dalla loro parte. La mia posizione pannelliana era considerata incompatibile”. Sgarbi ha sottolineato che ancora oggi parteciperebbe al Pride, ma in riferimento alla decisione di Rocca ha precisato: "La manifestazione può essere tenuta e autorizzata indipendentemente dal patrocinio. Il patrocinio vuol dire una volontà di dare la tua dimensione patrona a un evento che si può svolgere lo stesso e la Regione ha la libertà di non ritenere che quella manifestazione meriti un patrocinio”. Il politico ha concluso: “Io non lo vorrei perché la Regione è in un mondo che non mi interessa. Il patrocinio è un coinvolgimento convinto a un’iniziativa, significa dare una paternità a quanto rappresentato”, “Quindi stai dicendo: la benedizione si può chiedere o no, si può dare e ritirare” ha sintetizzato Palombelli.