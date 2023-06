Quarta Repubblica, Meloni contro Schlein: qual è il problema della sinistra

05 giugno 2023 a

Giorgia Meloni attacca il segretario del Pd, Elly Schlein. Il premier è stato intervistato nel corso della puntata di Quarta Repubblica in onda il 5 giugno su Rete4. Meloni mette il dito nella piaga e accusa Schlein di non distinguere il dissenso dalla censura. «La sinistra continua a dire che sei autoritario per qualsiasi cosa, ti dicono che sei autoritario se Fazio decide di lasciare la Rai per andare a lavorare da un’altra parte dove lo pagano di più, di dicono che sei autoritario se alla parata del 2 giugno i militari alzano la mano per salutare la tribuna come hanno sempre fatto, ti dicono che sei autoritario addirittura se ti lamenti perché c’è gente che impedisce che un ministro possa presentare a un salone del libro il libro della storia della sua famiglia. La cosa che mi ha sorpreso di più» della vicenda Roccella, «tanto per parlare di deriva autoritaria, è che Elly Schlein abbia detto a chi si lamentava» di quanto accaduto e Roccella «che noi abbiamo un problema col dissenso. Se la segretaria del secondo partito italiano non distingue il dissenso dalla censura allora sì che abbiamo un problema di deriva autoritaria in questo Paese». Così la premier Giorgia Meloni, in un’intervista a Quarta Repubblica su Retequattro".

"Io penso che il problema della sinistra è che è a corto di argomenti - prosegue - ed è a corto di argomenti perché noi, governando, stiamo smontando il racconto di una destra impresentabile, autoritaria, incapace di governare, e stiamo dimostrando in Italia e al di fuori dai confini che esiste e può esistere una destra affidabile, credibile, in grado di governare, perfettamente presentabile e che raggiunge risultati che gli altri non hanno raggiunto. Perché segnalo che l’Italia è la nazione che sta crescendo di più in Europa, con un numero record di occupati«, e questo mentre "la sinistra ha smesso di fare la sinistra".