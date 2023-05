Rtl102,5, Francesco Vaia: puntiamo sui giovani per un mondo migliore

Francesco Fredella 30 maggio 2023 a

Il prof. Francesco Vaia (direttore generale L. Spallanzani) racconta la prevenzione a Non stop News su Rtl102.5 con Enrico Galletti, Giusy Legrenzi e Massimo Lonigro. “Mi spiace dirlo, ma secondo me dobbiamo cambiare il paradigma: non serve un intervento medicamentoso in questa società. Bisogna prevenire, racconta Vaia a Rtl102.5. “Quindi serve prevenire e intervenire, senza andare dallo psicologo che ha una funzione importante. Per carità. Negare la socialità ai ragazzini non serve. Servono azioni di sistema. Abbiamo immaginato che la sanità debba risolvere, non è sempre così. Occorre una visione sindemica, andare oltre anticipando”, continua ancora Vaia. Il prof dello Spallanzani parla dritto al cuore con chiarezza e franchezza. Come sempre. “La dietrologia non ha mai funzionato, diamo forza e coraggio ai giovani. Ogni cambiamento vede protagonisti i giovani, a loro dico: riprendetevi la vostra vita. Prendetevi cura di questa società. Puntiamo sui giovani se vogliamo un mondo migliore”, dice Vaia.

L'emergenza mondiale Covid è finita, Vaia: "È l'ora dei bilanci"

Spallanzani sarà partner di Rtl e Radio Z per il “Future Hits Live”: l’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” e il Ministero della Salute saranno partner del “Future Hits Live”, organizzato da Rtl 102.5 e Radio Z. L’annuncio è arrivato in diretta durante “Non Stop News”. Francesco Vaia, direttore generale dello Spallanzani, ha commentato: “È una bellissima opportunità che cogliamo con piacere. Ai giovani diciamo: take care of yourself, prendetevi cura di voi. Ponete al centro la prevenzione. Amate come volete e chiunque volete, fate l’amore ma in maniera protetta e in sicurezza. Puntiamo sui giovani se vogliamo un mondo migliore”, conclude.