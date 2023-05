Covid, fine emergenza sanitaria. Vaia (Spallanzani): "È l'ora dei bilanci"

06 maggio 2023 a

"Adesso che l'emergenza pandemica è ufficialmente finita, è tempo di bilanci" annuncia il direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, arrivando al Foro Italico per partecipare al simposio "Lo sport allunga la vita". Il prof spiega: "Ricordare è importante, soprattutto per non ripetere gli errori commessi. In tutto questo tempo, nel mio lavoro io ho cercato di fare soprattutto due cose: infondere forza, fiducia e coraggio agli italiani perché affrontassero con serenità questo grave momento; guidare con fermezza l'istituto che più si è dimostrato efficace e performante e che unanimemente è stato riconosciuto a livello internazionale come baluardo contro la pandemia. Ma abbiamo sempre fatto tutti e tutto bene? - domanda Vaia - Adesso è il tempo dell'analisi, serena ma severa. Ribadisco: dobbiamo fare tesoro di quello che è successo in idee, esperienza ed energia per evitare di perseverare - sottolinea - negli stessi errori di questo triennio".