Luciana Littizzetto non si tiene: "Meloni? Chi vuole cacciare". E Fazio...

22 maggio 2023 a

a

a

Ultimi fuochi in Rai per la coppia formata da Fabio Fazio e Luciano Littizzetto. Nell'ultima puntata di Che tempo che fa la comica torinese come di consueto ha preso di mira Giorgia Meloni. Durante il suo monologo, ha ironizzato sul look della premier, facendo riferimento all'incontro con Papa Francesco e alla partecipazione alla sfilata degli alpini. "Poi hai visto che in settimana la Meloni è andata dal Papa. Tutti e due vestiti in bianco total white. Infatti il Papa le ha detto ‘ma ci siamo vestiti uguali’. Non è che vogliono mandare via anche il Papa? Vogliono far fare l’Angelus a Nicola Porro?", afferma Littizzetto con evidente riferimento al passaggio a Discovery. Non proprio una cacciata, visto che il contratto di Fazio era in scadenza, i vertici Rai indicati dal centrodestra ancora non si erano insediati e sul canale Nove il conduttore guadagnerà di più.

"Il governo deve pagare", Bersani fuori controllo su Fazio

Poi l'attacco anche sul look alla sfilata degli alpini: "Si è messa in testa il cappello con la penna, si sta mimetizzando come Salvini", è la battuta della comica che sempre in tema armocromia scherza su una foto, quella con Meloni insieme a Ursula von der Leyen, entrambe con giacca e pantaloni color pesca."Ma come si è vestita? Look mellon". "Per favore, non peggioriamo la situazione. Sono comici, dicono cretinate..." afferma Fazio nel consueto ruolo di moderatore delle esuberanze della sua spalla tv.