Fiorello sbotta sul caso Fazio e punge la Rai: “C'è uno bravo, cacciamolo!”

Come di consueto, ogni mattina Fiorello fa una rassegna stampa nel suo programma radiofonico “Viva Rai2!”. Ovviamente, il mitico showman non poteva non toccare il caso ‘Fabio Fazio’, in vista del recente annuncio circa l’addio del conduttore alla Rai per passare, invece, a Discovery. Fiorello ha inizialmente toccato la questione con ironia, come è solito fare: quindi ha mostrato una foto di Fazio scarabocchiata con scritto 'Che tempo che faceva’, ed ha poi affermato: "Salutiamo Fabio Fazio, ciao ti vogliamo bene”. Poi, rivolto a Biggio e Casciari, le sue ‘spalle’ fidate nella conduzione, si é dilungato più seriamente sulla questione: "Ragazzi io non voglio essere epurato, occhio a quello che dite. Già immagino la riunione dei vertici Rai: 'C'è uno bravo, che facciamo? Cacciamolo via. C'è uno che fa guadagnare la Rai, via. Ci sono quelli che dicono che il programma costava, ma funzionava... Amadeus? Ora a casa! Siate meno bravi e soprattutto non dite cose sconvenienti, perché io voglio rimanere qua in Rai".

Con i due compagni di avventura Fiorello è entrato poi di soppiatto nella stanza del nuovo Amministratore Rai, Roberto Sergio, si è seduto al suo posto, con i piedi sulla scrivania, ed ha detta: "Chi siete?", rivolto a Biggio e Casciari. "Se siete bravi vi caccio via eh…". Sul tavolo, l'immagine della madonna con il volto di Giorgia Meloni, alle pareti il bersaglio per le freccette con il volto dell'ex amministratore Carlo Fuortes. Poi Fiorello ha sventolato la bandiera tricolore al balcone: "Publicum, habemus Robertus Sergium Amminstratore della Rai".

Infine, Fiorello ha portato via l'agenda del nuovo ad, prontamente letta in trasmissione: "Preparare un promo per spiegare che Roberto è il nome e Sergio il cognome, fare aggiungere la mia sagoma in bronzo al cavallo di Viale Mazzini, dare alla Meloni tutte le risposte della Ghigliottina così fa bella figura con i suoi ministri, togliere il tasto Nove dal telecomando, cambiare il nome di Rai3 in Rete4, rassicurare il Pd che il programma ‘Chi l'ha visto?’ sarà dedicato ai suoi elettori, mandare un messaggio rasserenante a Fazio, andare a fare casting di nuovi conduttori in Ungheria, cambiare il regolamento di ‘Ballando con le stelle’ come vuole Francesco Lollobrigida: ogni coppia in gara deve concepire almeno un figlio, proporre al Vaticano la beatificazione di Bruno Vespa. E Casciari faccia la convergenza agli occhi, per non guardare più a sinistra”. Tutto molto ironico, all’apparenza. Ma Fiorello, come di consueto, tocca l'attualità in modo leggero per lasciare una morale pesante e reale.