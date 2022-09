Agorà, Maurizio Gasparri contro il caro energia: ci vuole un recovery fund dell'Europa

01 settembre 2022 a

Il caro energia tiene banco in tutte le discussioni politiche. In queste ore le forze in Parlamento stanno cercando di trovare soluzioni percorribili a una crisi senza precedenti e fortemente legata alla guerra in corso in Ucraina. Se n'è parlato anche giovedì 1 settembre nel corso della puntata di Agorà in onda su Rai3. Maurizio Gasparri, di Forza Italia, ha chiesto a chiare lettere un immediato intervento europeo attraverso una sorta di nuovo recovery fund, sulla scorta di quello messo in campo per la pandemia di Covid 19.

Quello del costo dell'energia è uno shock quasi inedito. Come si può contrastarlo? Le soluzioni di Forza Italia con @gasparripdl #agorarai #1settembre pic.twitter.com/a7IUEVHmzX — Agorà (@agorarai) September 1, 2022

"Da mesi noi abbiamo proposto un intervento europeo simile a quello del recovery fund - ha precisato il senatore di Forza Italia negli studi di Rai3 - In quell'occasione l'Europa ha messo a disposizione dei fondi che poi hanno determinato il Pnrr. Ora si deve fare la stessa cosa. Servono provvedimenti straordinari. Il quadro è cambiato quindi occorre un intervento europeo e una politica internazionale che vede l'Occidente assente e che non riesce a prendere nessuna iniziativa. A livello interno si deve tassare di più chi fa profitti ingiusti. Se uno guadagna per fenomeni che non sono merito suo non può accumulare quei guadagni liberamente. Insomma bisogna migliorare la norma sugli extraprofitti. Lo scostamento di bilancio deve essere solo l'estrema ratio".