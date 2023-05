Senaldi a valanga sugli eco-talebani del clima, come reagisce la verde Scuderi

18 maggio 2023 a

L'alluvione in Emilia-Romagna ha dimensioni catastrofiche: un'intera regione sott'acqua, morti, dispersi e danni enormi alle infrastrutture e all'economia. I fenomeni atmosferici estremi sono sempre più frequenti mentre negli anni non si è investito abbastanza nel mettere in sicurezza il territorio. In questo contesto ci si interroga sugli effetti del riscaldamento globale e sugli interventi per contrastarlo. Nel corso della puntata di giovedì 18 maggio di Stasera Italia, il programma di Rete4, ci si chiede ad esempio se il movimento di Ultima Generazione, protagonista negli ultimi mesi di proteste controverse come l'imbrattamento di monumenti e opere d'arte, aveva ragione. Pietro Senaldi, condirettore dei Libero, spiega che gli eco-attivisti "non aiutano la causa ambientalista, come l'Isis non aiuta la causa islamica".

Il fatto è che "il mondo occidentale è già sensibilizzato al problema climatico", spiega il condirettore di Libero. "Credo che questi ragazzi per il modo, per l'autorevolezza, non aiutino la causa della sensibilità ambientalista perché è come chiedere se L'Isis aiuta la causa islamica. No, io credo di no, francamente..." argomenta Senaldi. Parole che fanno strabuzzare gli occhio a Benedetta Scuderi, dell'alleanza Verdi-Sinistra, che difende a spada tratta le iniziative degli eco-imbrattatori.

Senaldi poi ribadisce in concetto: "Loro sono dei talebani, sono degli orecchianti", ovvero parlano di argomenti come il cambiamento climatico in modo superficiale e senza cognizione della complessità scientifica del tema.