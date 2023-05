Stasera Italia, Gasparri punta il dito sul clima: quello che fa l'Europa non basta, siamo soli

17 maggio 2023 a

In seguito all’alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna, causando anche 9 morti, si discute dei cambiamenti climatici nel corso dell’edizione del 16 maggio di Stasera Italia, dove è ospite Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che fa capire come non basti ciò che viene fatto a livello ue: “Non c’è dubbio che ci sia un’emergenza climatica nel pianeta, ma non credo che in Romagna ha piovuto quanto abbiamo visto perché c’è uno sbalzo termico. In Europa siamo più avanzati di altro, abbiamo introdotto degli standard diversi nelle fabbriche, nelle aziende, possiamo fare di più, pensiamo alle nostre acciaierie che si trasformano. Nelle altre parti del mondo tutto questo non avviene”.

“In Europa - tira fuori i numeri il vice-presidente del Senato - le emissioni di Co2 sono il 7% del pianeta. Si parla spesso di fare tutte le nostre auto elettriche, chissà quando e come, e anche lì devi fare le terre rare, gli scavi, hai altri problemi di inquinamento per le batterie, ed è l’1% delle emissioni di Co2 del pianeta. Noi dobbiamo avere anche un approccio globale, noi come Europa stiamo facendo quello che dobbiamo fare e usando i soldi. A livello planetario ci sono pezzi di mondo che hanno 1,5 miliardi di abitanti, hanno acciaierie vetuste, emissioni gigantesche… Noi potremmo anche smettere di circolare in macchina in tutta Europa, ma avremmo abbattuto solo dell’1% le emissioni, quindi - chiosa Gasparri - occorre una globalizzazione di questo impegno”.