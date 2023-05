Previsioni meteo, quando finisce l'incubo: c'è la data, la data di Giuliacci

Giada Oricchio 18 maggio 2023 a

Piogge e temporali stanno battendo l’Italia e hanno messo in ginocchio l’Emilia Romagna dove purtroppo si contano nove vittime. Un freddo anomalo per maggio e non solo: la fase di maltempo sarà ancora lunga. A medio termine non è previsto il caldo, anzi. Il colonnello Giuliacci sul suo sito di previsioni meteo scrive che “le temperature saranno sempre costantemente al di sotto delle medie, soprattutto nei pomeriggi dove il sole non riuscirà a far capolino”.

Quando arriverà la tregua dal maltempo, Giuliacci non ha dubbi

La causa è la solita circolazione ciclonica a livello europeo che porta instabilità sullo Stivale almeno fino al 24 maggio: “Da lunedì 22 vedremo mattine con cielo sereno, ma nel pomeriggio potrebbero manifestarsi possibili rovesci. (…). Quali saranno le zone interessate? Principalmente le Alpi e gli Appennini”.

Non sono esclusi grandine e temporali sulle pianure o lungo le coste. Qualcosa dovrebbe cambiare negli ultimi giorni del mese delle rose, in particolare intorno a giovedì 25 maggio con l’avvicinamento di “un’area di alta pressione sulla nostra penisola. Questo potrebbe portare più stabilità e quindi un aumento termico”. Ciò non significa caldo estivo. Il portale del colonnello Giuliacci avverte che l’ultimo scampolo di primavera e gli inizi dell’estate saranno all’insegna di un clima fresco. Ma la svolta è ormai vicina.