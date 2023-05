L'aria che tira, Conte tra le tende? Sallusti lo sotterra: "A calci nel sedere"

12 maggio 2023 a

Myrta Merlino dopo aver lanciato la puntata di ieri de L'aria che tira direttamente da una tenda allestita nello studio di La7, continua a dare ampio spazio alla protesta degli studenti contro il caro affitti nelle città universitarie, mobilitazione che la conduttrice ha sposato in pieno. Se ne parla anche nella puntata di venerdì 12 maggio dove sul tavolo finiscono le responsabilità dei vari governi nel garantire il diritto allo studio. Alessandra Moretti, del Pd, si schiera senza se e senza ma con gli studenti e sposa a pieno le loro rivendicazioni. Manovra che tradisce una certa dose di ipocrisia, come sottolinea poco dopo il direttore di Libero, Alessandro Sallusti.

"Tutto vero, come si fa a non sottoscrivere quel che ho sentito. Ma c'è un piccolo particolare", fa notare il giornalista. Quale? "Voi avete governato questo Paese per 12 degli ultimi 13 anni. Il suo partito ha governato per tutto questo tempo. Perché non avete fatto nulla?". Apriti cielo. La dem ribatte con il solito copione, buttando la palla in tribuna. "E la Lega?", afferma come a dire che il Pd non ha governato da solo. "Ma certo, ma c'è lei qui: se ci fosse stato qui Matteo Salvini gli avrei detto che aveva governato per uno degli ultimi 13 anni e in quell'anno non lo hai fatto. Lei non lo ha fatto per 12 degli ultimi 13 anni", chiosa Sallusti che chiude il discorso.

Ma il partito di Elly Schlein non è l'unico che sta provando a cavalcare la protesta dei ragazzi (tra l'altro la segretaria dem è stata anche contestata, ieri alla Sapienza di Roma...). C'è pure il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che si è presentato tra le tende per sostenere la protesta. "Vedere il presidente del Consiglio per 4 degli ultimi 5 anni dire ai ragazzi che hanno ragione... se fossi stato uno di quei ragazzi lo avrei cacciato a calci nel sedere - commenta Sallusti - Non si può essere così demagogici e sfruttare la protesta più o meno spontanea di questi ragazzi. Tu eri presidente del Consiglio: dove sei stato in tutti questi anni?". Colpito e affondato.