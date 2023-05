Sul caro affitti la solita ipocrisia dem

Davide Vecchi 12 maggio 2023 a

Elly Schlein, Roberto Gualtieri e i Dem che in questi giorni sono andati a esprimere la loro solidarietà agli studenti accampati in tenda per protestare contro il caro affitti hanno mostrato – per l’ennesima volta - la profonda ipocrisia di questo Pd. Perché è lo stesso Pd che per decenni non ha mosso un dito contro il racket delle case occupate. A volte hanno persino difeso e protetto gli abusivi. Fino a Gualtieri che da sindaco ha addirittura assegnato le abitazioni a chi le occupava senza averne diritto.

Pd in tenda con gli studenti per gli affitti ma dà casa a chi occupa

Prosegue così il misero ripetitivo spettacolo di questa opposizione sinistra: sfruttare ogni minima forma di protesta pur di attaccare questo governo. Con risultati decisamente ridicoli. Anche perché proprio ieri a Palazzo Chigi il problema del caro affitti non solo veniva affrontato con rapidità piuttosto sorprendente per i canoni del nostro Paese (dopo appena pochi giorni dall’inizio della protesta), ma venivano stanziati cospicui fondi per tentare di risolverlo. Quindi ieri, per l’ennesima volta, si è assistito al solito copione degli ultimi mesi: mentre i vertici del Pd giocavano ai contestatori in piazza, il governo metteva una rapida pezza ai guai creati e lasciati in eredità proprio dal Pd. In effetti è meglio lasciarli giocare.