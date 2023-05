Migranti, stoccata al governo dalla Cei: “Perplessità su alcune disposizioni”

11 maggio 2023 a

Sul fenomeno migranti bando a «pregiudizi e ideologie». È questo il messaggio lanciato da mons. Francesco Savino, vice presidente della Cei per l’area Sud e vescovo di Cassano all’Jonio, che ha espresso pure «perplessità su alcune disposizioni governative» in materia di immigrazione. Il presule, intervenendo alla presentazione del messaggio del Papa sulla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, ha osservato: «Sono perplesso ad esempio sulla protezione speciale, sulla considerazione del fenomeno migratorio come emergenziale. Mi chiedo, lo è davvero? Non è forse giunta l’ora di rivedere la legge Bossi-Fini? Il sottosegretario Mantovano si è reso disponibile ad aprire un tavolo. Noi come Chiesa abbiamo il dovere di dire, di manifestare le perplessità. Mettiamo da parte pregiudizi e appartenenze ideologiche».

Poi il cambio di argomento. Quella dei giovani accampati nelle tende per protestare contro gli affitti troppo cari «è una protesta vera, autentica, che risponde ad un oggettivo bisogno. Dico a noi tutti, cerchiamo di ascoltare, perché se non ascoltiamo questi che sono veri bisogni e diritti, il rischio è che veramente si possano creare delle condizioni di rivolta sociale». Il vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha previsto che il caro affitti sarà uno dei temi in discussione alla prossima assemblea generale dell’episcopato italiano: «A maggio avremo un appuntamento importante, quello dell’Assemblea dei vescovi. Non potremo non lasciarci interrogare anche su questo. Siamo in tempo di Sinodo, dove la parola importante è quella di ‘ascolto’. Vogliamo ascoltare bisogni, esigenze e desideri soprattutto a partire dai giovani che sono ‘l’adesso’ della nostra democrazia e civiltà».