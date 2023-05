Vignetta Lollobrigida-Meloni, procedimento disciplinare per Natangelo

09 maggio 2023 a

a

a

Il vignettista Natangelo è stato convocato il 7 giugno dall’Ordine dei Giornalisti, che ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti in merito alla vignetta a tema ‘sostituzione etnica’ sul ministro Francesco Lollobrigida, un’immagine che ha tirato in ballo la moglie dello stesso, Arianna Meloni. A comunicare la notizia è lo stesso vignettista del Fatto Quotidiano, che sui social ha pubblicato la foto della convocazione.

Vignetta Arianna Meloni? Cosa esce di bocca a Scanzi contro FdI e Osho

«Un veloce aggiornamento sulla vignetta a proposito della sostituzione etnica del ministro Lollobrigida - le parole di Natangelo su Facebook - per quel disegno l’Ordine dei giornalisti (al quale sono iscritto in quanto giornalista professionista) ha avviato un procedimento disciplinare nei miei confronti». «Sono stato convocato il prossimo 7 giugno, quando il consiglio di disciplina si riunirà per valutare se con quella vignetta io abbia violato i codici di condotta della mia professione: avrò facoltà di produrre una memoria difensiva e farmi assistere da un legale», prosegue il vignettista. Che conclude il post con sottile ironia: «Lo so che avevo detto che non avrei risposto a critiche o accuse, nemmeno a quelle della sorella di Arianna Meloni, preferendo lasciar parlare il mio lavoro ma temo che in una sede così autorevole dovrò violare il mio impegno e me ne scuso». L’immagine aveva fatto indignare sia a destra che a sinistra nel mondo della politica, con vicinanza nei confronti della sorella di Giorgia Meloni e del marito ministro.