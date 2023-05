Elly Schlein, siparietto imbarazzante con l'operaio "armocromista"

09 maggio 2023 a

Elly Schlein dopo le polemiche per l'intervista a Vogue che le ha attirato le critiche, provenienti anche dal Pd, sull'aver pensato prima alla sinistra Ztl che ai lavoratori, ha provato ad aggiustare il tiro. E così nel tour elettorale in Campania per le amministrative a sostegno dei candidati sindaci, a Castellammare di Stabia ha voluto incontrare i trenta operai di Fincantieri che si sono iscritti al partito dopo la sua elezione. Ma la vicenda dell'armocromia, di cui è esperta la persona shopper che assiste la segretaria dem nelle scelte di look come rivelato nell'intervista alla rivista di moda, è tutt'altro che chiusa.

Lo ricorda un operaio che, seppur col sorriso e in un clima gioviale, ha sorpreso Schlein con un gesto inaspettato. Prendendo la parola, ha regalato alla segretaria del Partito democratico la giacca blu da operaio: "Quale miglior colore del blu dei lavoratori", ha detto il lavoratore che si è offerto di essere il suo "armocromista". Siparietto accolto tra le risate e gli applausi degli altri operai. A Schlein - che è stata anche presa in braccio dall'operaio - non è restato altro da fare che indossare l'indumento simbolo del lavoro in fabbrica e posare per le foto di rito.