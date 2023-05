Santoro telefona in diretta a Myrta Merlino e minaccia querele: "Scorretto"

08 maggio 2023 a

Un servizio andato in onda nella puntata di lunedì 8 maggio a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, fa infuriare Michele Santoro che da Lampedusa telefona in diretta e annuncia possibili querele. A provocare la reazione sdegnata dell'ex volto Rai è un filmato che alterna immagini e interviste dalla "Staffetta per la pace" in Ucraina, organizzata da Santoro, e un raduno di "filo-Putin" a Roma. Accostamento che ha mandato su tutte le furie il giornalista che qualche minuto dopo ha chiamato in studio Myrta Merlino.

"Io reputo scorretto dal punto di vista giornalistico quanto visto. Mettere insieme due cose che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. E a questo punto, dopo aver visto questo servizio mi dovrò tutelare in tutte le sedi opportune", afferma con durezza Santoro che ammette di non aver visto il servizio ma di aver ricevuto numerose segnalazioni. Merlino dal canto suo prova a gettare acqua sul fuoco: "Michele mi fai spiegare come stanno le cose?". Ma lui non vuole sentire ragioni, esclama un secco "no grazie, non sono nelle condizioni di ricevere spiegazioni" e chiude la telefonata.

Dopo qualche istante, la conduttrice risponde "in contumacia" a Santoro spiegando che nel servizio era chiaramente indicato che non ci fosse alcun legame o similitudine tra le due manifestazioni: "Punto primo il servizio mostrava le immagini di due piazze, quella dei filo-Putin e quella della staffetta della pace. Da un lato abbiamo detto che c'era la piazza guerresca, dall'altra quella della pace. Le due cose era ben distinte e non erano in relazione l'una con l'altra, semplicemente il nostro cronista ha raccontato le due manifestazioni di ieri a Roma". E ancora: "Punto secondo, quando ho lanciato il servizio, anche davanti a Moni Ovadia che oggi è in collegamento con noi e ha partecipato alla staffetta per la pace, ho specificato che le due manifestazioni non avevano alcun legame, ma a quanto pare non è bastato. Forse sarebbe stato carino ascoltare le mie parole". Tra l'altro, lo stesso Ovadia, non aveva avuto di che ridire riguardo al servizio andato in onda.