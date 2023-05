L'aria che tira, Peter Gomez sbrocca: il gesto eclatante sul caso Fuortes-Rai

08 maggio 2023 a

L'annuncio di Carlo Fuortes che ha dato le sue dimissioni da amministratore delegato della Rai viene letto in diretta da Myrta Merlino nella puntata di lunedì 8 maggio de L'aria che tira, su La7. Il dirigente pubblico afferma di aver preso la sua decisione "nell’interesse dell’Azienda" e per non accettare il "compromesso" di approvare un "programmazione che non considero nell’interesse della Rai". Parole che tirano in ballo alti principi e responsabilità istituzionale alle quali, mentre Merlino legge il comunicato, Peter Gomez reagisce con sonore e teatrali risate.

"È una vergogna, si è dimesso dopo la legge ad personam del governo per liberare il posto al San Carlo di Napoli", sbotta il direttore del sito del Fatto. "Ci faccia almeno il favore di non parlare di principi", attacca il giornalista che argomenta: "La legge prevede che la maggioranza occupi la Rai, ma che adesso Fuortes faccia l'anima bella è una vergogna".

Il riferimento di Gomez è al provvedimento che stabilisce in 70 anni l'età massima per ricoprire il ruolo apicale del famoso teatro di Napoli, tagliando fuori l'attuale direttore e lasciando un posto per l'ormai ex ad del servizio pubblico. Fabrizio Roncone, del Corriere della sera, definisce la vicenda "comica, fa ridere... C'è una legge su misura, se ne va, almeno stia in silenzio - afferma il giornalista - sarebbe meglio per la sua storia. Che Fuortes ci venga a raccontare che lo fa per la Rai e per noi che paghiamo il canone francamente è un po' troppo".