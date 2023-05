Viva Rai2, Fiorello sotterra la sinistra: cosa è successo dopo la gag con Meloni

01 maggio 2023 a

Fiorello non ci sta e respinge le etichette che a forza gli vogliono appiccicare addosso. Lo showman siciliano che inchioda allo schermo schiere di telespettatori con il suo Viva Rai2! mette i puntini sulle "i" in una lunga intervista a Repubblica dove, tra l'altro, gli viene chiesto conto della famosa puntata in cui è intervenuta telefonicamente Giorgia Meloni che, in una gag particolarmente riuscita, ha imitato se stessa.

Ebbene, il quotidiano chiede a Fiorello se quella puntata è stata "un'operazione simpatia" a favore della premier come sottolineato da più parti dalla sinistra. "Sapevo già cosa sarebbe successo. Il record d’ascolto è un caso. Se avessi annunciato: domani ci sarà Meloni, sarebbe stato diverso. Non abbiamo un ascolto fisso: se c’è maltempo, facciamo meno, come quando ci sono le feste o eventi gravi", spiega lo showman siciliano.

Tornando su Meloni, come chiesto dal quotidiano, Fiorello chiarisce: "Ho sempre giocato con la politica, era una sorpresa. La sinistra come ospiti è in vantaggio, ma sono diventato automaticamente di destra. Quando ho fatto quella gag l’avevo messo in conto". "Per me non esiste la politica, non sono schierato. Contano le idee. Ogni governo ha fatto cose che mi sono piaciute e altre meno. L’ex ministro della Salute Sirchia fece quella cosa meravigliosa di vietare il fumo, e ancora lo ringrazio. Poi l’unico criterio per il politico ospite è se ha voglia di ridere", dice Fiorello affermando di non essere né di destra né di sinistra.