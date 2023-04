Stasera Italia, la ricetta di Nicola Procaccini contro l'emergenza migranti

27 aprile 2023 a

Emergenza migranti, Fratelli d'Italia ha la sua ricetta per combattere i flussi di irregolari che sbarcano sulle nostre coste. In primo luogo è necessario intervenire per bloccare fisicamente i migranti. Altra priorità è quella di creare hotspot nei Paesi di origine e transito e lì stabilire chi ha davvero il diritto di proseguire il suo viaggio verso l'Europa.

Caos migranti, l'Europa lascia sola l'Italia@NProcaccini a #StaseraItalia: "Bisogna attuare il programma di Fratelli d'Italia e del centro destra" pic.twitter.com/wFwMUsYktE — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 27, 2023

Nicola Procaccini: "Bisogna attuare quello che c'è nel programma di Fratelli d'Italia e del centrodestra. Ovvero bisogna fermare il traffico di migranti illegali, questo avviene con un'operazione militare navale che, prima o poi, verrà fatta. Invece di blocco navale la si chiamerà operazione umanitaria. Dopo di che bisogna stabilire degli hotspot nei Paesi di origine e transito dove valutare chi ha diritto e chi non ha diritto di entrare in Europa e solo a chi ha diritto di entrare legalmente in Europa deve essergli garantito un trasporto legale e sicuro".